Denuncien el conductor d'una moto que constava com a sostreta i sense les llums posades

Lade Terrassa va denunciar ahir el conductor d'unque circulava sense les llums posades per l'avinguda Jaume I, pels volts de la mitjanit. Els agents estaven fent patrullatge preventiu i van aturar-lo quan el van detectar.En les comprovacions pertinents, a més, van comprovar que el conductor no constava com a titular del vehicle, que tampoc no estava donat d'alta a la, i que constava com a sostret. El noi va dir als agents que, en realitat, el ciclomotor és del seu germà i que encara no havia fet el tràmit per retirar la denúncia delEls agents van denunciar el nou per circular amb un vehicle donat de baixa i sense enllumenat, i per conduir