Agnès Petit (TECP): «Volem construir la Terrassa dels barris verds i amb oportunitats»

Una setantena de persones es van acostar dijous passat a l'acte de presentació de la, aprovada a proposta d'al Parlament el passat mes de desembre. A Terrassa, els barris sumen, va comptar amb la participació d', alcaldable de Terrassa En Comú Podem;, coordinadora de Catalunya en Comú i candidata a Castelldefels, i un dels redactors de la Llei,, que també és coordinador de Municipalisme a Catalunya en Comú.Moreno ha remarcat la importància de l'aprovació d'aquesta llei, ja que suposa un "canvi de paradigma" perquè es fonamenta en l', fent "els nostres barris i pobles més habitables". Segons el redactor, es tracta d'una "peça clau pel Pla de transformació de Catalunya que volem impulsar", i que va més enllà del combat contra l', ja que també modernitza l'economia i crea llocs de feina de qualitat.El coordinador de Municipalistme de la formació ha criticat que la Generalitat no hagi impulsaten barris i viles vulnerables en "més d'una dècada" - les convocatòries de la llei de barris de 2004 es van interrompre l'any 2010. Com ha recordat la formació, a Catalunya hi haidentificades com a vulnerables, la majoria de les quals es concentren a Barcelona.

Per la seva banda, Candela López ha explicat una experiència dea Castelldefels, concretament al barri de Vistalegre, que amb una inversió dees va fer un projecte d'intervenció contra la desigualtat, d'acompanyament al comerç, d'adaptació per a les persones grans i la integració de famílies nouvingudes. En el marc d'aquest projecte es va omplir el barri d'activitats culturals i es va crear unaper als joves, que així s'implicaven en les actuacions que es feien al barri.La candidata a l'alcaldia de Terrassa, per la seva banda, ha identificat els barris ambd'una intervenció com la que preveu la Llei de Barris Verds, com la zona sud de la ciutat o Can Palet, i ha reivindicat l'experiència que s'ha dut a terme a La Maurina o Ca n'Anglada, amb ella com a co-coordinadora del. "Volem construir la Terrassa dels barris verds i amb oportunitats", ha dit Petit.En definitiva, es tracta d'un treball que "mira la", i que posa el focus en que "un barri el continuï fent la gent que hi viu".