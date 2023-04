Ciutadans vol que Terrassa condemni el gag sobre la verge del Rocío de l'«Està Passant»

i les entitats rocieres de Terrassa han presentat aquest dilluns una proposta de resolució que la formació taronja portarà al pròxim ple municipal, en què demana unaque es va emetre el passat 7 d'abril al programa Està Passant de TV3.L'alcaldable de Cs,, ha presentat aquesta proposta acompanyada d', president de la Coordinadora de Entidades Andaluzas de Terrassa;, presidenta de la Hermandad Nuestra Señora del Rocío,, president de la Hermandad Rociera Nuestra Señora de las Arenas, entre d'altres. "Volem que l'Ajuntament de Terrassa deplori i condemni l'acte d'escarni contra símbols religiosos catòlics", ha dit Martínez.La candidata ha assegurat que l'objectiu "no és dirimir els, del bon gust o de l'acudit fàcil a costa de l'accent o les creences alienes" ni tampoc fer un debat sobre la, sinó que consideren que l'Ajuntament té la obligació de "solidaritzar-se amb nombroses persones de Terrassa que se senten personalment ofeses" per la paròdia. A més, recorden que aquest gag es va fer en un mitjà de comunicació públic, sufragat "amb els diners d'aquells als que s'està ofenent gratuïtament".Isabel Martínez ha destacat la vinculació de la ciutat amb el Rocío, ja que Terrassa ha estat durant anys la seu d'aquesta celebració a l'esplanada de, una cerimònia que compta amb el suport municipal. "No entendríem que no se sumessin a condemnar aquests fets", ha dit Martínez.