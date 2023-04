Detingut per conduir ebri i negar-se a fer les proves d'alcoholèmia

Lava detenir, ahir a la tarda, un conductor que va donar positiu en la prova d'alcoholèmia estimativa, i després va negar-se a fer les evidencials.Els agents, que feienpels voltants del carrer de les Campiones Olímpiques, van detectar un vehicle que circulava de manera anòmala, i és per això que el van aturar. El conductor presentava símptomes evidents d'estarLa Policia el va sotmetre a la prova d'alcoholèmia estimativa, i va donar un resultat d'. Després, l'home es va negar a fer les proves evidencials. Així, va quedar detingut per conduir ebri i per la negativa a fer les proves requerides.