Jordi Ballart presenta la llista completa de Tot per Terrassa

La llista electoral de Tot per Terrassa a les properes eleccions municipals

, actual alcalde de Terrassa i també candidat per, va presentar ahir a la tarda la llista completa amb què el partit concorrerà a les eleccions municipals del 28 de maig , que ha aprovat l'assemblea del projecte municipalista al Centre Cívic Municipal President Macià, al barri de Sant Pere Nord.Fins ara s'havien fet públics els noms de, presidenta de PRODIS (número 2),, nedadora paralímpica i mestra d'educació infantil (número 3) i, activista cultural (número 4) i aquest dijous s'ha donat a conèixer la llista completa, "una llista per guanyar, per treure un bon resultat i per governar amb solidesa els propers quatre anys", ha declarat Ballart.La llista està formada per, i compta amb moltes persones vinculades a entitats i col·lectius diferents de la ciutat. Es tracta, doncs, d'una llista "de ciutat, que representa què és Terrassa", ha dit l'alcaldable, que afirma que "tohom s'hi pot sentir representat o representada".Ballart ha aprofitat aquest acte de presentació per agrair la tasca als membres de l'actual govern que no continuaran: Mònica Polo, Núria Marín, Miguel Ángel Moreno, Jennifer Ramírez i Raúl Ibáñez. L'alcalde ha reconegut lad'aquests quatre anys, "en un mandat excepcional i en el que tothom s'hi ha arremangat des del primer dia donant el màxim de sí mateix".1-, alcalde de Terrassa.2-, advocada i presidenta de PRODIS.3-, nedadora paralímpica i mestra d’educació infantil.4-, activista cultural i professor de secundària (llicenciat en història, geografiai història de l’art).5-, regidora de Cultura i actriu.6-, tinent d’alcalde de Drets socials i educador.7-, tinenta d’alcalde i advocada.8-, cap de gabinet d’Alcaldia, i formació en administració i direcciód’empreses.9-, regidora de Seguretat, via pública i protecció civil i educadora social.10-, membre de la junta de la Coordinadora d’Entitats Andaluses de Terrassa.11-, llicenciada en administració i direcció d’empreses, màster per a professorat d’ESO/BAT/FP i professora de secundària en actiu (Matemàtiques i Economia).12-, entrenador de handbol i monologuista.13-, treballador públic i entrenador de futbol.14-, presidenta de l’AVV Torre-Sana i membre de la Comissió de Rieres.15-, ferroviària i vinculada a entitats socials i culturals de la ciutat16-, autònom en indústria gràfica i membre de la junta de VoluntarisForestals.17-, joventuts de Tot per Terrassa i assessora de serveis energètics.18-, fundadora de l’AFA Rosi Ugal i artista flamenca.19-, empresari i president del Gremi de Joiers i Rellotgers de Terrassa.20-, presidenta de l’AMPA Josep Ventalló i secretària del CD Can Parellada.21-, membre de l’AVV del Pla de Bonaire i amb negoci d’hosteleria al barri de Sant Pere nord.22-, mestra d’educació infantil amb postgrau d’educació especial. Vinculada a activitats esportives i solidàries de la ciutat.23-, joventuts de Tot per Terrassa, estudiant de CC Polítiques. Membre de l’Esplai La Fera i l’AVV Poblenou-Zona Esportiva.24-, restaurador i vinculat a l’AVV de Can Jofresa.25-, auxiliar d’infermeria i presidenta del col·lectiu Cuidem Ca n’Anglada.26-, empresari i músic.27-a, exregidora, psicòloga i presidenta de l’Associació ALBA.- Sònia Lagar, jubilada i Associació de Gent Gran amb empenta de Les Arenes.- Ton Vilageliu, comercial vinculat al món associatiu de la ciutat.- Afifa Gamraoui, tècnica en farmàcia i vinculada a esdeveniments solidaris.- Pepelu Martín, administratiu d’urgències del CST i membre del Comitè d’empresa del CST.- Coque Fernández, joventuts de Tot per Terrassa i estudiant.- Dori Solvas, mestra d’educació infantil i primària i cap d’estudis de primària en un centre educatiu de Terrassa.- Basilio Garrido, ex president de la Casa de Andalucia de Terrassa.- Pepe Ruiz, auxiliar d’infermeria jubilat, membre del Moviment per unes Pensions Dignes (MPD) i creador de bestiari de cultura popular de la ciutat.- Isabel Quintana, exregidora i membre de la junta de l’AVV Sant Pere nord.- Bartolomé Serrano, altleta retirat, llegenda de l'atletisme terrassenc.