Terrassa celebra la 3a Jornada de sensibilització contra l'assetjament escolar

La regidora de Via pública, Protecció Civil i Seguretat,, i la regidora d'Educació,, han participat aquest matí a la III Jornada de sensibilització contra l', organitzada per la Unitat de Relacions i Mediació amb la Comunitat de lai el Servei d'Educació de l'Ajuntament.Sota el lema Passem a l'acció, l'acte s'ha celebrat a la sala d'actes de la, i ha comptat amb 120 assistents: professors, personal relacionat amb l'àmbit educatiu per a la sensibilització contra l'assetjament escolar, agents de Policies Locals de municipis d'arreu de Catalunya i agents dels Mossos d'Esquadra.La jornada ha constat de conferències i dinàmiques per adquirir eines i recursos per combatre l'assetjament escolar, i han anat a càrrec de, educadora emocional i escriptora;, pedagog i animador sociocultural, i expert en investigació pedagògica, i la responsable de la secció infantil de la Biblioteca,. També hi han assistit representants del(CMIAT).Com a novetat, s'ha presentat la nova, elaborada per la Policia Municipal de Terrassa i la Biblioteca Central, i que inclou més d'una trentena de recomanacions de lectura adreçades a diversos grups d'edat.