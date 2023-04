Arriba la 16a edició d'Escenes Locals, amb 11 representacions

L'Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa una nova edició del cicle Escenes Locals, una representació d'obres de teatre de companyies terrassenques no professionals a diversos escenaris de la ciutat. Per aquesta 16a edició, es representaran 11 obres.



El cicle comptarà amb la participació de diverses companyies de teatre de la ciutat, a les quals aquesta iniciativa vol posar en valor i donar visibilitat. Escenes Locals compta amb la col·laboració i implicació d'Associacions de Veïns i casals de gent gran de diferents barris que donen suport i col·laboren en la programació, que visitarà diferents districtes de la ciutat.

18h | Sala Crespi

El Petit Príncep, de la companyia Ja Som Algú

Una adaptació musical del clàssic de Saint-Exupéry en què el protagonista abandona l'asteroide B-612, per poder aprendre a estimar la seva rosa. Dissabte, 27 de maig 20h | Sala Xavi Sallent de la Parròquia de la Santa Creu

CVBalitat, de la companyia Punt i Seguit Teatre

Una comèdia sobre dos amics, en Ventura i en Magí, que marxen de vacances a Cuba i es troben, de sobte, en el lloc més inadequat en el moment més inoportú. Dissabte, 10 de juny 20h | Centre Cívic President Macià

Nadal al pesto, d'El Social Teatre

Una comèdia que explica com en Lluís es disposa a celebrar les festes de Nadal d'una manera tranquil·la, però es troba amb un seguit de circumstàncies no previstes que li ho impedeixen.



Dissabte, 17 de juny

20.30h | Centre Cívic Montserrat Roig

Sobre el verano más fresco del resto de nuestras vidas y los imbéciles, de la Companyia 8

Un drama en què s'aborda el xoc, el conflicte entre dos caràcters molt diferents i amb pocs punts de contacte, un tema cabdal al món del teatre.



Diumenge, 18 de juny

18h | Centre Cívic Alcalde Morera

El casament. 1926, de Les Pisanes i Cia

Adaptació lliure de El casament dels petits burgesos, de Bertolt Brecht, que narra com una celebració en principi distesa i amistosa es converteix en una vetllada plena d'accidents, provocacions, xafarderies i espectacles entre animats i vergonyosos.



19h | Casal Can Parellada

El ladrón de los anillos, de Terratreros Terrassa

Una comèdia que gira al voltant d'un lladre de renom que maig ha estat atrapat per la policia, tot i que ha comès un miler de robatoris, a qui la sort és a punt de canviar.