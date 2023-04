Els Minyons viatjaran als Balcans commemorant els 30 anys de solidaritat amb la guerra de Bòsnia

Minyons de Terrassa s'embarcaran, el pròxim mes de juliol, en un viatge pels Balcans en què faran diverses actuacions, del dia 7 al dia 11, a Sarajevo, Mostar i Dubrovnik.



Amb aquest viatge, la colla malva vol commemorar l'onada de solidaritat catalana durant la guerra de Bòsnia i el setge de Sarajevo, ara fa 30 anys. Així, es preveu que actuïn a dos llocs emblemàtics del Setge de Sarajevo.



Els Minyons fan aquest viatge de la mà de la Delegació del Govern de la Generalitat als Balcans, i amb el suport d'antics cooperant catalans i bosnians, també amb la col·laboració de diverses administracions de Bòsnia i Croàcia. També compta amb el suport de la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Terrassa.



Doble actuació aquest cap de setmana

Els Minyons tornaran a plaça aquest cap de setmana per partida doble: dissabte, a Terrassa, a la plaçaen el marc de la(trobada anual de totes les colles de cultura popular i tradicional catalana de Terrassa), on tindran una parada tot el dia. L'actuació serà a les 18h, amb elsDiumenge al migdia, els malves es desplaçaran a Barcelona, i actuaran a, al costat dels amfitrions, elsEls objectius de la colla per a aquestes actuacions són tornar a portar(3 de 8 i 4 de 8), estrenar eli el