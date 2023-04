La terrassenca Eva Doya, nova delegada del Govern a França

El Govern ha nomenat aquest dimartscom a nova delegada a França. Doya, nascuda a Terrassa, també té nacionalitat francesa i des del 2011 ha estat vinculada al Departament d'Acció Exterior, i a la delegació de París que ara dirigirà.Doya és llicenciada en Ciències Polítiques i de l'Administració Pública per la Universitat Pompeu Fabra i la Sciences Po París, i màster en Relacions Internacionals per la Universitat de Warwick. S'ha especialitzat en la matèria a ESADE, IRIS o IBEI, entre d'altres. A banda del Govern, Doya ha treballat a l'(IEMed) i al Centrede Catalunya.Des del gabinet d'Acció Exterior ha coordinat ela Barcelona, organitzant jornades arreu del país i implicant altres Departaments i entitats per promoure col·laboracions internacionals. També ha estat implicada en la definició de projectes estratègics pel Govern, exercint responsabilitats de representació institucional, gestió de productes i organització de campanyes d'informació pública.