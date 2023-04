En Comú Podem presenta la Llei de Barris Verds a Terrassa

Aquest dijous, 13 d'abril,organitza un acte per explicar la, impulsada pel grup parlamentari d'En Comú Podem, i la seva aplicació als barris de Terrassa.L'acte, A Terrassa, els barris sumen, comptarà amb la presència d', candidata a l'alcaldia de Terrassa En Comú Podem,, coordinadora de Catalunya en Comú Podem i candidata a l'alcaldia de Castelldefels;, diputat per En Comú Podem al Parlament i candidat a l'alcaldia de Molins de Rei, i, coordinador de Municipalisme a Catalunya en Comú i redactor de la Llei de Barris Verds.La Llei de Barris Verds (Llei de millora urbana, ambiental i social dels barris i viles) es va aprovar el passat mes de desembre, i té l'objectiu de "transformar els nostres barris i viles per portar-los al segle XXII i, al mateix temps, garantir que cap barri quedi al marge de la", com expliquen des d'En Comú Podem. Una llei que pretén millorar els espais verds, les connexions entre barris, els equipaments culturals i socials, el teixit associatiu i comunitari, el comerç local i els, per "dignificar-los i millorar-ne l'eficiència energètica".L'acte serà al(avinguda Barcelona, 180) a les