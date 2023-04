Ja es pot consultar el cens electoral per a les eleccions municipals a Terrassa

La ciutadania de Terrassa ja pot consultar lesper a les eleecions municipals del pròxim 28 de maig. El cens es pot consultar fins el dilluns, 17 d'abril, a qualsevol de lesde manera presencial i individualitzada, demanant cita trucant alo bé a través de la web En cas de detectar errors o omissions al cens, els ciutadans podran presentara les oficines municipals dins del mateix termini d'exposició, és a dir, fins el 17 d'abril, i un cop resoltes per l', es disposarà del cens definitiu.Per poder exercir el dret a vot, ésfigurar al cens electoral, i per això es recomana, especialment a les persones que podran votar per primera vegada i als que han tingut algun problema amb les dades del cens en les darreres eleccions, que verifiquin les seves dades.