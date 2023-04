L'Atlètic Terrassa, quart a l'Eurolliga d'hoquei herba

L'ha acabat en quarta posició a la, la màxima competició europea, després de perdre per 3-0 el partit que determinaria qui s'enduia la medalla de bronze de la competició davant del. El partit ha estat dominats pels belgues des del començament, i tot i que l'Atlètic ha tingut ocasions, els penals córner els han acabat condemnant, ja que han rebut els tres gols amb la mateixa jugada.Aquest quart lloc és especialment dur per a un Atlètic que va aconseguir remuntar un 1-3 desfavorable a la semifinal contra el, un matx que es va acabar decidint als shoot outs. Malgrat la derrota, els egarencs van fer un molt bon partit davant d'un dels millors conjunts d'Europa i que, de fet, compta amb molts jugadors de la, vigent campiona del Mundial d'Hoquei.Amb tot, Terrassa no es quedarà sense medalla: un dels integrants del cos tècnic del, rival del Rot Weiss Köln a la final, és l'egarenc