Arriba la 33a edició de la Festa per a la Gent Gran de Matadepera

La regidoria dede Matadepera organitza, per al pròxim 28 d'abril, la 33a edició de la. Els tiquets per assistir-hi es podran recollir a partir de dimarts, 11 d'abril i fins al dimecres, 19 d'abril, alLa Festa arrencarà amb una missa a l'(11.30h), i tot seguit el Casal de la Gent Gran acollirà una actuació de laamb un recull de Lieder (12.30h). Després, es farà el dinar al pavelló(13.15h).Durant la tarda, es farà un homenatge a les personesi també als matrimonis que celebrin les. Els interessats que vulguin rebre aquest homenatge caldrà que ho avisin abans del 19 d'abril al Casal de la Gent Gran.La festa és de franc per a les persones majors de 65 anys empadronades al municipi i sòcies de l'. Els acompanyants o persones que resideixin fora del municipi es poden informar al mateix Casal en els dies de la recollida de tiquets, de dilluns a dijous de 9h a 13h i de 15h a 17h i de 15.30h a 17h, i els divendres de 9h a 13h.