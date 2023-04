Arriba la vuitena edició de la Fira de l'Oliva a Ca n'Anglada

El barri deacollirà, el pròxim 22 d'abril, la vuitena edició de la, amb el suport de l'associació de comerciants i professionals d'Ca n'Anglada i de l'Ajuntament. Aquest esdeveniment se celebra anualment per promoure l'oliva, l'oli i els productes que se'n deriven. La trobada, molt consolidada a la ciutat, té els seus orígens en la voluntat d'agermanament de les diverses cultures, tant mediterrànies com d'arreu del món, quei conformen el teixitA més de la mateixa fira, que serà de 10h a 21h, comptarà amb diverses activitats per a tots els públics a la plaça de Ca n'Anglada i els carrers de Sant Tomàs i Sant Cosme. El tret de sortida el donarà una, a càrrec de So-m Maurina, que obrirà les parades del mercat de la Fira de l'Oliva, una mostra dels comerços del barri amb parades de productes ecològics i de proximitat, empreses productores d'oli de pagès i entitats culturals vinculades al sector de la producció d'oli i oliva.També hi haurà unaen favor del projecte, de l'Hospital Sant Joan de Déu, una degustació dea càrrec de l'alumnat de l'escola Ramon Pont, un taller per aprendre a feramb una degustació posterior, i diversos: un vermut musical amb DJ Madre Teresa, una mostra de ball flamenc i corals, concerts (Black Star, Kalaña, Wildeers, Hokele, La Tarambana) i: un taller d'olis aromàtics, un contacontes i un taller d'il·lustracions en puzles retallables.L'oli també serà el fil conductor de les activitats culturals: a les 11h i a les 12h es farana la Masia de Ca n'Anglada i a l', que clouran amb un tast d'oli, una plantada de l'olivera a la, organitzada per les entitats col·laboradores de la Fira, i unDes del 14 d'abril, la Biblioteca del Districte 2 oferirà unarelacionats amb les oliveres, les olives i l'oli, i també es podrà fer laper 17 establiments del barri de Ca n'Anglada, que oferiran una tapa inspirada en el món de l'oliva i l'oli i una beguda per. Els negocis participants oferiran tiquets d'aparcament de 30 minuts, vàlids per a l'aparcament de l'avinguda de Barcelona.