La preinscripció a l'Escola Municipal de Música es podrà fer del 12 al 26 d'abril

L'obrirà el termini de preinscripció per al curs 2023-24 el pròxim 12 d'abril, i es podrà fer fins al dia 26, preferentment de manera telemàtica a través de lade l'Ajuntament de Terrassa. El centre, però, oferirà la possibilitat de fer la preinscripció presencialment a la secretaria, de dilluns a divendres de 16h a 18.45h i dimarts i dimecres, d'11h a 12.45h.L'de l'Escola inclou tallers per a famílies amb infants a partir de quatre anys, sensibilització musical per a infants de cinc i sis ans, Enseyament Bàsics i Ensenyament Avançat. Com a, també ofereix estudis de Grau Professional, que segueixen un altre calendari. El centre també incloui activitats musicals com els tallers quadrimestrals d'audició i cultura musical o el cor del taller de teatre musical, oberts a l'alumnat del centre però també a tota la ciutadania.El pròxim dimecres, 12 d'abril, l'Escola farà unacoincidint amb el període de preinscripció. Per inscriure-s'hi, cal omplir aquest formulari . La jornada arrencarà amb una presentació de l'escola, després es farà una breu visita a les instal·lacions i finalment, s'oferirà una xerrada sobre la importància de la formació primerenca o bé un assaig obert de l'orquestra simfònica. L'escola també ofereixa través de la web municipal Tota la informació sobre la preinscripció - documentació, procediment d'assignació de places...) es pot consultar en aquesta pàgina web