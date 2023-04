Terrassa recuperarà l'amfiteatre del parc de Sant Jordi

L'Ajuntament de Terrassa ha iniciat el procés de licitació de les, situat a l'extrem sud del parc, per tal d'aturar el seu deteriorament i adequar-lo perquè torni a complir la funció per la qual va ser construït: acollir espectacles a l'aire lliure de caràcter cultural i recreatiu de petit format, principament infantils.El projecte preveu intervenir a lesi al, incloent el sanejat i retirada de vegetació, la reparació de les esquerdes existents com la seva impermeabilització i pintura. També es repararan puntualemtn lesi s'adequaran les zones de paviments exteriors que siguin necessàries, a més d'actualitzar les. A més, es reformaran els espais interiors delsa sota de l'escenari, per fer-los més higiènics i adaptats al seu ús. L'aforament màxim de les grades sera de, calculat segons les exigències de les normatives vigents, i integraran espais d'accés per aLes intervencions tenen un pressupost previst de, i un termini d'execució deEl projecte original és de 1969, i a l'any 1988 es van fer diverses adequacions per posar-lo en marxa durant la. Aquesta reforma va permetre fer ús de l'amfiteatre fins als anys 90, i ara es pretén recuperar després d'anys en desús.