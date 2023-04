Portes obertes a les escoles bressol de Terrassa, aquest abril

Calendari de les jornades de portes obertes a les escoles bressol a Terrassa EBM Coloraines: 18 d'abril

EBM Soleia: 18 d'abril

EBM Espígol: 20 d'abril

EBM Ginesta: 20 d'abril

EBM Esquitx: 26 d'abril

EBM Giravolt: 26 d'abril

EBM Moisès: 26 d'abril

EBM Vallparadís: 26 d'abril

EBM Somriures: 26 d'abril

EBM La Casona: 27 d'abril

EBM Tabalet: 27 d'abril

LLI Núria: 26 i 27 d'abril

LLI Oreneta: 19 i 27 d'abril

LLI Patufet: 19 i 21 d'abril La informació dels horaris i telèfons de les escoles bressol es pot consultar



Lesde la Generalitat de Catalunya a Terrassa faran les sevesper donar-se a conèixer a les famílies al llarg del mes d'abril.Les visites es faran en, amb un màxim deper família. Per inscriure-s'hi, cal adreçar-se als respectius centres.Laa un centre públic de zero a tres anys a Terrassa serà del 8 al 19 de maig. El tràmit s'ha de fer a través de la Seu Electrònica municipal , on també es pot consultar quina documentació cal aportar, el calendari del procés d'assignació de places... La matrícula s'haurà de fer de maneradurant el mes de juny.Les escoles bressol municipal compten amb un total de 65 aules, després que el curs passat es van ampliar amb tres grups d'Infantil 2 per laper a infants de dos anys. Pel que fa a les llars d'infants de la Generalitat, apleguen 20 aules en el seu conjunt.