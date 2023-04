Primer punt lila en un establiment de Terrassa

s'ha convertit en unper sensibilitzar i informar la ciutadania contra la, i així actuar com a porta d'accés i suport a les dones que ho necessitin. Així, aquest és el primer establiment de Terrassa que s'adhereix a aquesta iniciativa impulsada per l'Ajuntament.La directora,, ha volgut destacar la importància d'implicar-se en la lluita contra les violències masclistes "des dels valors que sempre ha defensat la nostra cooperativa", i ha assegurat que és una "gran responsabilitat que entomem amb el màxim compromís". Per la seva banda, la regidora de Polítiques de gènere,, ha dit que "l'exemple d'Abacus és el millor perquè altres comerços i establiments de la ciutat s'hi adhereixin".La cooperativa s'afegeix, així, a la xarxa global d'establiments que volen apropar a les víctimes de violència masclista i el seu entorn tots elsque tenen a la seva disposició, i alhora difondre informació i contribuir acontra la violència masclista.Després d'una prova pilot que es va dur a terme a Vic, al llarg de 2023 la resta d'establiments Abacus de Catalunya, el País Valencià i les Illes se sumaran a la iniciativa institucional que promou el. La posada en marxa d'aquest projecte coincideix amb la recent aprovació deld'Abacus, que implementa mesures per promoure el millor talent femení a la cooperativa, aplicar un llenguatge inclusiu i no sexista, definir un nou programa de conciliació i desconnexió digital, un nou protocol de prevenció de l'assetjament i promoció de la salut i mesures d'equitat en la política retributiva.