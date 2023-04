La Masia de Ca n'Anglada serà un centre d'arts visuals

L'Ajuntament de Terrassa reorientarà els usos de laper tal que sigui un espai de referència per a lai vinculat a les. Així, mantindrà el seu espai com a edifici patrimonial de la ciutat i potenciarà el seu ús com a espai per a la recerca, investigació i creació.El Consistori seguirà amb lade l'equipament, i posarà en marxa un protocol de cessió d'usos dels espais de l'edifici a finals d'aquest any perquè les persones i entitats interessades puguin presentar els seus projectes i desenvolupar-los al nou centre de creació., regidora de Cultura, ha explicat que, amb la reforma de la Sala Muncunill i complementant l'espai expositiu amb un centre de creació, recerca i intercanvi en les arts visuals, "fem un pas endavant molt necessari i fem realitat una demanda de fa molts anys del sector i de la ciutat".Les entitats que ja tenien el seu espai i activitat a la Masia, com són l'i l'(ACAU) s'hi mantindran, i l'espai patrimonial continuarà sent visible mitjançant l'organització de visites organitzades, com s'ha fet fins ara, sota l'organització municipal.