Impuls per col·locar el Parc Audiovisual de Catalunya al mapa internacional

Exterior de l'edifici de l'antic hospital de Tòrax de Terrassa, ara dins del complex del PAC Foto: Albert Segura - ACN

El(PAC), ubicat a Terrassa,. Ara, la Generalitat acaba d'encarregar un estudi per determinar què s'hi pot arribar a fer, amb la previsió ded'entre 1.500 i 2.500 metres quadrats amb l'objectiu de poder oferir mésal país.Segons ha avançat l'ACN, es preveu que l'estudi es desenvolupi aquest mateix any per a poder començar a ser una realitat. Cal assenyalar que el PAC, que se situa a l'entorn de l'antic hospital del Tòrax, acull anualment mig centenar de rodatges, entre els quals s'inclouen pel·lícules, sèries, anuncis o videoclips.I és que la Generalitat està fent una aposta pel, el projecte que preveu desenvolupar un hub audiovisual i del videojoc a l'entorn de les(Sant Adrià de Besòs), per, però també per remarcar la capacitat de producció d'aquests sectors clarament de futur a nivell internacional. En aquesta iniciativa, el PAC hi juga un paper important com a espai referent en la producció audiovisual i participat en un 20% per la Generalitat i en un 80% per l'Ajuntament de Terrassa."Hem de veure el Catalunya Media City com una, donat que ens aporta recursos que ens permetran que aquesta ampliació sigui una realitat", ha afirmat la consellera de Cultura,, tot destacant que es disposa dels ingressos provinguts dels fons europeus Next Generation, però que la Generalitat també aportaria part de la inversió necessària.En aquesta línia, s'ha destacat que Catalunya és unper rodar tot tipus de productes en exteriors, però hi ha unapel que fa a platós de grans dimensions, i això fa que part d'aquesta producció es derivi a altres països. Així, la voluntat és atraure, concentrar i retenir al sector.Últimament, els platós de Terrassa han acollit rodatges de pel·lícules com "Mientras duermes", de Jaume Balagueró, però també videoclips de Shakira , el Mundial de Globus de l''streamer' Ibai Llanos i l'exfutbolista Gerard Piqué , o les darreres edicions del programa de TVE 'Operación Trinunfo', integrant acadèmia i plató. A més, el PAC s'ha convertit en camp base de produccions que es fan també en exteriors, com ara per la s èrie de Netflix 'The Crown' , que va gravar-se ara fa uns mesos a cavall entre Barcelona i Viladecavalls (Vallès Occidental).