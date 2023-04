Les Cambres de Comerç de Sabadell i Terrassa denuncien l'incompliment del termini per l'acord de la Ronda Nord

Leshan denunciat l'incompliment del termini per a la signatura de l'acord per redactar el projecte de la, el traçat delque ha d'unir les localitats de Castellar, Sabadell i Terrassa que va entrar en la negociació de l'acord de Pressupostos de la Generalitat entre el Govern i el PSC.Segons aquest document, l'acord havia d'estar enllestit durant el, un termini que expirava el passat divendres, 31 de març.Les Cambres han assegurat, en un comunicat que són "coneixedores de l'oposició d'a aquesta infraestructura" i han valorat la "manca d'interès" de Territori com a "molt perjudicial" per avançar en la seva execució. Així, han instat el conseller,, a complir "sense demora" els compromisos del Govern.En un acte amb representants de PIMEC i el ministre de Seguretat Social, el cap de l'oposició i líder del PSC,, també va admetre que el termini s'havia fixat el primer trimestre de 2023, però va manifestar la seva "confiança" en l'executiu de Pere Aragonès i va assegurar que "no venia d'un dia".Des que el Govern va arribar a un acord amb el PSC que incloïa el desenvolupament d'aquest macroprojecte, ja són diverses les veus que s'hi han oposat; de fet, el mateix Pere Aragonès va reconèixer que "no és el meu model" però que era important desbloquejar els Pressupostos. Així mateix, les seccions locals d'ERC va participar en la multitudinària manifestació convocada per la Campanya contra el Quart Cinturó i que també comptava amb suport de lai els, a més d'entitats ecologistes i en defensa del territori.