Isabel Martínez (Cs) promet invertir 12 milions als barris i baixar un 5% l'IBI a Terrassa

, candidata dea l'alcaldia de Terrassa, ha presentat aquest dissabte algunes de les seves propostes del programa electoral, que ha assegurat que posarà el focus en els"per donar-li la volta a l'abandó i la falta d'inversió històrica que pateixen des de fa anys". Així, ha concretat que destinaràper a "millorar voreres, carrers i places".L'alcaldable de la formació taronja també ha anunciat que vol, ja que "tal com està enfocat actualment és un llast i no funciona ni presta l'adequat servei".Una altra de les propostes de Martínez ésper "beneficiar les famílies i classes treballadores". Una mesura que complementarà amb la creació d'unaper donar suport als que "generen riquesa" però tenen alguna dificultat per desenvolupar les seves iniciatives. Amb tot, l'objectiu és crear ocupació a Terrassa i fer una ciutat "atractiva perquè es generi negoci, inversió, i que això derivi en més llocs de treball", ha dit.Martínez també ha volgut parlar en el seu acte de lesd'habitatges. "Per a solucionar els problemes de convivència que generen als barris, i perquè l'ajuntament assisteixi els veïns, que paguen religiosament els seus impostos, el seu lloguer o la seva hipoteca", l'alcaldable crearà unaper les ocupacions.L'acte deha comptat amb la presència d', diputada dels taronges al Parlament de Catalunya, que ha assegurat que Martínez és l'única persona que pot garantir "fer neteja de 40 anys manant els mateixos i que manen molt malament, com prova el fet que han d'anar canviant el nom i la marca". També ha intervingut el número dos de la llista,, que després d'agrair la tasca feta per Ciutadans en els darrers quatre anys a l'Ajuntament ha lloat el "projecte renovador" que encapçala Martínez treballant barri a barri i recollint propostes de veïns, entitats i associacions.