Illa confia en el compliment de l'acord sobre la B-40 per part del Govern

El líder del, ha assegurat aquest divendres que té "tota la confiança" en que aviat es podrà tancar un acord definitiu amb el Govern de la Generalitat sobre laIlla ha dit que és "perfectament conscient" que es va signar que quedaria resolt durant elde l'any, que acaba precisament avui, però també ha dit que "no em ve d'un dia ni d'una setmana". Així, confia que el presidentcomplirà allò acordat en el pacte de pressupostos . El cap de l'oposició ha assegurat que ja s'està treballant en la qüestió i que confia que "això acabarà aviat i bé".Des que el Govern va arribar a un acord amb elque incloïa el desenvolupament d'aquest macroprojecte, ja són diverses les veus que s'hi han oposat; de fet, el mateix Pere Aragonès va reconèixer que "no és el meu model" però que era important. Així mateix, les seccions locals d'ERC va participar en la multitudinària manifestació del passat 26 de febrer, convocada per la Campanya conra el Quart Cinturó i que també comptava amb suport de la CUP i els Comuns, a més d'entitats ecologistes i en defensa del territori.