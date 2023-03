L'Institut del Teatre a Terrassa canviarà d'ubicació

Aquest dijous s'ha signat el protocol de col·laboració per canviar d'ubicació la seu delde l'a Terrassa, que es traslladarà a la nau 9 de l'antiga fàbrica AEG, entre la carretera de Castellar i l'avinguda Jaume I. Aquest canvi d'ubicació ha de permetre adequar l'equipament als nous requeriments de la formació enSegons el document signat per la presidenta de la Diputació de Barcelona,, i l'alcalde de Terrassa,, l'organisme provincial assumirà la redacció del projecte per a la construcció de la nova seu, mentre que el consistori es compromet a formalitzar la cessió de l'espai.Marín ha destacat que el projecte ha crescut i "ara és important prendre decisions pensant en el futur". A més, ha expressat que estan "encantats" dede l'Institut i "d'impulsar la cultura, perquè més enllà d'enriquir-nos com a societat, la cultura genera economia i llocs de treball", ha dit.Per la seva banda, Jordi Ballart ha agraït a la Diputació la signatura d'aquest protocol, ja que "moltes vegades, però la Diputació amb actes com aquest demostra la seva sensibilitat cap a tot el territori".L'Institut del Teatre té la seu a la ciutat de Terrassa des del 1974, i actualment s'hi ofereixen els estudis de l'Escola Superior de Tècniques de les Arts de l'Espectacle de l'IT i tres: Maquinària Escènica, Luminotècnia i So. La seu, anomenada, es reparteix actualment entre l'edifici Vapor Amat, l'edifici Bombers i el Teatre Municipal de l'Alegria. La nova ubicació inclouamb una superfície de més de