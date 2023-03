​«Carmina Burana» de Carl Orff, el tradicional concert de Setmana Santa a LaFACT Cultural

Elque cada any es duu a terme atindrà de cartell l’obra de Carl Orff, Carmina Burana . Serà aquest divendres, darrer dia d’abril, i com a prèvia, s’interpretarà el Psalmus Brevis decom a homenatge pel centenari del naixement del compositor valencià.La cita, com és habitual, tindrà al capdavant l’Oamb els cors de cambra de la Diputació de Girona, el Cort de la Ciutat de Tarragona i l’Orferó Manresà. A més, els acompanyaran les veus solistes de la soprano, el contratenori el barítonUn muntatge que dirigirà el director de l’OSV, Xavier Puig, i que també es mourà per diferents poblacions del territori: Tarragona, Barcelona, Lleida, Igualada i Manresa.