Terrassa recull les primeres 18 adhesions al Pacte Local per a l'Emancipació Juvenil

L'Ajuntament de Terrassa ja ha recollit les primeres 18 adhesions al, un acord de ciutat que vol aglutinar tots els agents relacionats amb els processos d'emancipació en els àmbits de la formació, el treball, l'habitatge i el benestar., regidora de Joventut, explica que l'objectiu del Pacte és "construir una mirada conjunta, crear aliances i compartir criteris, experiència i coneixement" i així millorar els recursos a disposició dels joves. Es tracta, doncs, d'un pacte "especialment oportíu" en el context que ens trobem, per l'afectació social, econòmica i emocional que ha tingut el col·lectiu de joves en l'escenari postCovid.El document recull un seguit de compromisos per part dels signants: posar, reconèixer la, contemplar elsi establiri maneres de comunicació i de treball col·laboratives.El grup motor del Pacte està liderat pel Servei de Joventut, i aplega també els d'Educació, Universitats, Ocupació, Emprenedoria i Economia Social, Innovació, Habitatge i Salut i Comunitat.Lessón: Pimec Vallès Occidental, Cecot, Prodis, Mútua Terrassa, Fundació Main, Associació Alba, Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa, Fundació Educativa Terrassa, Consell de Joves de Terrassa, CCOO, UGT Vallès Occidental, EUIT, ESEIAAT-UPC, ESCAC, Fundació Salut Mental Catalunya, Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, La Vibra Intercultural, LaFACT - Fupar, i els grups municipals Junts per Terrassa, Ciutadans, ERC, el PSC i Tot per Terrassa.En els pròxims mesos es crearà una, que es reunirà periòdicament com a espai de relació, reflexió i aprenentatge mutu.