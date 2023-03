Tomben el nomenament de dues infermeres com a caps de serveis al CST

Elha dictat una sentència que deixa sense efecte el nomenament de dues infermeres del, arran d'una demanda interposada pel, com ha informat el Diari de Terrassa. Concretament, ha tombat els nomenaments de cap del Servei d'Emergències Mèdiques del CST i de directora del CAP Matadepera, com indica eldiario.es.El jutjat argumenta que els càrrecs de direcció només poden ser ocupats per professionals, i d'un nivell acadèmic superior al que presentaven les dues aspirants, com marca la Llei 44/2003 d'Ordenació de les Professions Sanitàries.La sentència ha provocat l'enuig deli els col·legis provincials, i el CST ja han anunciat que recorreran la sentència. A més, el director de Recursos Humans del Centre,, ha explicat que el seu grup ja compta amb una infermera dirigint un dels centres, concretament el