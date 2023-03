El Festival Jazz de Terrassa arrossega més de 40.000 espectadors

El Festival Jazz Terrassa ha tancat la 42a edició , després de gairebé tres setmanes de programació -i una seixantena d'espectacles-. Una cita que ha arrossegataquestes setmanes, convertint-se en un dels anys amb les, gràcies, en gran part, pel retorn del Pícnic Jazz Vallparadís El concert del pianista i compositor jamaicà Monty Alexander, que va vendre totes les entrades, va posar punt i final al certamen aquest diumenge. La coordinadora del Festival Jazz Terrassa,, ha explicat en declaracions a l'ACN que la d'aquest any és unadavant de la pandèmia de la Covid-19, tant per les xifres d'assistència com per la varietat d'espais sense restriccions."Hem pogut, que és l'actiu més popular i massiu del festival, i quant a la qualitat artística i creativa del programa que presentem hem pogut celebrar-ho tot sense cap canvi". A més, ha destacat "l'alt nivell creatiu" dels artistes i la "diversitat de la paleta variada d'estilístiques dins del gènere" que s'ha pogut comprovar des del 8 de març., ha resumit.Laha registrat unaamb 2.500 persones i els concerts a l'aire lliure programats tant a Terrassa com en les poblacions veïnes de Matadepera, Vacarisses i Viladecavalls han reunit uns, als quals cal sumar 1.500 participants a les activitats paral·leles que s'han organitzat aquest any. En total,pels quals han passat