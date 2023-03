Així serà el nou carrer que es crearà al centre de Terrassa

Nou carrer al centre de Terrassa. Foto: Aj. Terrassa

Terrassa tindrà unentre el carrer dei el passatge deal centre de la ciutat. Després de l'aprovació inicial el passat mes de juliol, aquest mes de març s'ha aprovat, de forma definitiva, per la Junta de Govern local.Així doncs, la connexió, que comportarà unaes farà a través de les parcel·les situades als números 23-25 del carrer de Sant Pere i es desenvoluparà en una única fase. El pressupost de les obres ési el termini d’execució previst, deLes obres consistiran aels dos edificis, que ja estan molt degradats, i a fer els treballs d’urbanització, així com col·locar mobiliari urbà, plantar l’arbrat previst, fer noves xarxes dede sanejament, abastament d’aigües, d’enllumenat públic, d’electricitat i d’una nova xarxa de reg.La creació d’aquest nou vial contribuirà a millorar la connectivitat amb elsque hi ha al voltant del passatge de Tete Montoliu, com el, la, la, lal’Institut del Teatre, la Sala Muncunill, o el mateix edifici de l’Ajuntament.La superfície del projecte d’urbanització on s’actuarà és de, dels quals 87 m2 corresponen aque contribuiran a naturalitzar aquest espai urbà. Pel que fa al desnivell que hi haurà entre el carrer de Sant Pere i el passatge de Tete Montoliu es resoldrà amb la construcció d’unaque formarà part del projecte d’edificació.