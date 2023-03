Terrassa instal·larà plaques fotovoltaiques en quatre poliesportius

400 famílies es podrien beneficiar de l'excedent

a les seves teulades. L'Ajuntament deha rebut una subvenció de ladins del programa sectorial Renovables 2030 per instal·lar plaques al poliesportiu de la, al de, al pavelló municipal dei també a lL'objectiu principal és reduir el cost en energia que l'Ajuntament paga en aquests equipaments. En concret, Terrassa l'any 2022 va pagar, cinc milions més que l'any 2021 segons ha explicat la tinenta d'alcaldia,en roda de premsa. "Són diners públics que no donen servei a les persones sinó que serveixen per engreixar beneficis empreses elèctriques".El cost de la instal·lació frega l'dels quals la Diputació n'ha atorgat 1,16 milions. D'aquesta manera les arques públiques hauran d'afegir un 10% -- entre aquest 2023 i el 2024.A banda d'aquests quatre equipaments, l'Ajuntament està pendent de rebre una altra subvenció, en aquest cas de 150.000 euros per posar plaques a la coberta de l, situat al barri del Segle XX.L'objectiu d'aquestes instal·lacions és cobrir la demanda d'energia dels poliesportius, menys el de la zona Olímpica, que té un consum superior. D'aquesta manera, la reducció de la petjada de carboni entre els cinc equipaments serà deanuals de CO2.A més a més, es calcula que hi haurà cert excedent que podria beneficiar a unesde l'entorn dels equipaments a través de futures comunitats energètiques. Des del govern municipal també s'ha explicat que la implicació de lesde l'entorn ha de ser també un objectiu. A més a més, l'excedent serviria per donar servei a lesde la ciutat.Entre els poliesportius escollits hi ha els que disposaven d'una estructura i una coberta que facilités la instal·lació de les plaques. L'Ajuntament va valorar el poliesportiu de, però va quedar descartat perquè caldria fer primer una actuació a la teulada i encariria el projecte.Està previst que pròximament començarà la licitació per poder instal·lar les plaques -primer a la Maurina i a la zona Olímpica- aquest 2023 i a Sant Llorenç i a Can Parellada, l'any 2024.