Denuncien el conductor d'un patinet elèctric per donar positiu en THC, cocaïna i amfetamina

Laha denunciat el conductor d'unper anar drogat i portar-lo trucat. Els agents el van aturar aquest dimarts a les 19.45 h mentre feien un control de pas al passeig Vint-i-dos de Juliol.En veure el patinet, la policia va fer la prova de velocitat al buit, és a dir, amb el patinet aixecat, i el velocímetre arribava a marcarPer altra banda, també van fer un test deal seu conductor i va donar un resultar positiu en THC, cocaïna i amfetamina.És per aquests dos motius que va quedar denunciat d’una banda, per circular amb un vehicle que no disposa de la corresponent autorització administrativa i, per tant, no estari, d’altra, per conduir amba l’organisme.