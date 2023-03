L'empresa municipal d'aigua de Terrassa es trasllada de seu

Així serà la nova seu de Taigua. Foto: Aj. Terrassa

Els compromisos de Taigua:

Incrementar les inversions i millores en les instal·lacions i la xarxa de subministrament per prevenir avaries i pèrdues d’aigua. Posar en valor la qualitat de l’aigua de l’aixeta i continuar millorant la seva acceptació com aigua de boca. Incrementar les polítiques ambientals per afavorir l’estalvi d’aigua i d’energia. Mantenir estables els preus de l’aigua i ampliar les polítiques socials. Assegurar la qualitat del servei i l’atenció als usuaris i usuàries. Incorporar noves tecnologies i modernitzar les eines de gestió del servei. Posar a disposició d’usuaris i usuàries la informació del servei i dels seus costos amb rigor i transparència. Impulsar la participació ciutadana i un nou model de governança mitjançant l’Observatori de l’Aigua de Terrassa (OAT).

té els dies comptats a la seu situada a carrer de la Societat. L'empresa municipal de Terrassa ha anunciat que abans que acabi l'any es traslladarà a una nau situada alEn concret, estarà al carrer del Pare Font, 165 on abans hi havia el concessionari de Nissan.El canvi arriba una vegada finalitzat el contracte de lloguer amb l’anterior concessionària del servei. En aquest sentit Taigua ha. Es tracta d'una nau deque permetrà ubicar-hi les oficines, el taller, l'aparcament per a la flota de Taigua i la resta d’instal·lacions.Les obres deinterior tenen un termini de quatre mesos i el preu de licitació és. El projecte de reforma contempla adequar aquest immoble amb actuacions estructurals perquè sigui accessible, amb l’adequació dels espais i la instal·lació d’una nova escala interior.També s’adequaran 2.885 m2 de teulada i s'hi instal·laranamb una potència de 14.851 W.Taigua va començar a caminar elquan Terrassa es va convertir en una de els primeres ciutats en optar per la gestió directa de l'aigua. Actualment, compta amb una plantilla de 119 persones.