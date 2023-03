El festival d'Eurovisió es podrà veure al Cinesa del Parc Vallès

El pròxim 13 de maig se celebra el festivali enguany tothom qui ho vulgui el podrà seguir des dels cinemesEls fans del prestigiós festival podran gaudir en pantalla gran i amb la millor qualitat d'imatge i so de l'actuació deamb el tema, l'escollit per representar Espanya després de guanyar la segona edició delAquest 2023 és la sisena vegada que Cinesa ofereix la possibilitat de gaudir d'aquest esdeveniment des de totes les seves sales. “Estem molt contents de poder comptar una vegada més amb Eurovisió a les nostres sales i de posar a l'abast dels seguidors d'aquesta cita tan esperada una alternativa diferent per a viure aquesta festa en gran”, afirma Ramon Biarnés, Managing Director ES&NE.Gaudir del festival té un cost de 7,80 euros i inclou crispetes, refresc mitjà i una polsera lluminosa.