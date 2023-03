Almenys tres morts en una explosió i un incendi a Rubí

, declarat quan faltaven quatre minuts per arribar a les set del matí d'aquest dimecres. En concret, les flames s'han declarat en un bloc de pisos de tres plantes del carrer Saragossa. Segons ha informat Ràdio Rubí, a primera hora del matí els veïns han sentit una forta explosió provinent del vestíbul. Llavors haurien començat les flames.Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció de l'incendi amb nou dotacions, i fins al lloc també s'han traslladat agents dels Mossos i efectius de la policia local.El cos ha confirmat que el foc ja no està actiu. Les víctimes mortals vivien en la primera planta d’aquest edifici situat al carrer Saragossa. De moment, el cos no ha certificat la causa de les morts.Hi haurà ampliació.