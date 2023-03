Els Premis Cambra es converteixen en una jornada de reflexió

Elsenguany canvien de format i es farà una jornada de reflexió entorn el món de l’empresa. La cita comptarà amb diversos ponents de primera línia i que servirà per presentar la renovació de la seva seu amb el projecteEn els Premis d'aquest 2023 hi concorren un total de 33 candidatures d’empreses de Terrassa, Castellbisbal, Rubí, Sant Cugat, Matadepera i Olesa de Montserrat.Serà el pròxima la seu de la Cambra en un acte amb diversos blocs temàtics, cada un d’ells amb una conferència o presentació diferent. Així, Raimon Cortada, CEO de, oferirà la conferència Internacionalització tradicional vs. start-ups nascudes globals; Mar Galtés, directora de desenvolupament corporatiu a, parlarà de l'Ecosistema emprenedor català, i Antonio Llardén, president executiu d’, exposarà L’aportació d’Enagás a la sostenibilitat i la seguretat energètica en l’àmbit europeu. Seran tres sessions presidides per la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert,; la titular d’Economia i Hisenda,, i la responsable d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, TLa jornada acabarà amb un acte al, a partir de les 20 hores, en què les tres finalistes a la nova categoria depresentaran la seva proposta perquè el públic assistent a l’esdeveniment en determini el guanyador mitjançant votació telemàtica. A més, l’advocat, rocker, emprenedor i fundador de Red Points, Josep Coll, oferirà una conferència d’emprenedoria amb banda de rock en directe amb Rock and Business.El canvi de format de l’acte obeeix a la voluntat de “donar a conèixer la nova etapa en què s’endinsa la Cambra, en aquest ecosistema de foment de l’en totes les etapes d’una empresa, no només la inicial, ha expressat el director gerent de la Cambra de Terrassa,També hi ha haurà una presentació institucional del projecte Cambra Business & Working, que inclou la total rsituat al carrer Blasco de Garay. L'objectiu és reforçar la seva vocació d’obertura al teixit empresarial i el foment de l’emprenedoria i que compta amb un pressuupost d’1,2 milions d'euros, dels quals 230.000 provenen dels fons europeus Feder.