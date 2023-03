Presentació de la nova zona al sud de la ciutat. Foto: Aj. Terrassa

La meitat dels habitatges seran de protecció oficial

La transformació contempla la naturalització de la riera de Palau. Foto: Aj. Terrassa

fa un pas endavant per transformar eli convertir una zona desendreçada d'horts i barraques amb un. Es tracta de l'anomenat sun espai de 400.000 metres quadrats situat entre el barri dei l’autopistaper on discorre també lai la. El ple municipal d'aquest divendres 24 de març aprovarà la proposta d’Avanç de la modificació puntual del(POUM) per fer-ho possible.El projecte obre la porta a l’ampliació deli la renaturalització d’un tram de la riera del Palau i la transformació de la carretera de Rubí en una travessia urbana. D'aquesta manera es podria connectar amb el futur, escurçant la distància amb Can Parellada ia través d'una via verda i ciclable.En roda de premsa, l'alcalde,i el regidor d'Urbanisme,, han parlat de "la Terrassa del futur per transformar la porta sud de la ciutat". "El nou sud que s'obre amb aquest projecte a la ciutat, més digne, amb més verd i amb un", ha destacat Caballero.Amb la modificació, l'àmbit del sector de Palau Nord previst pel POUM de 2003 es redueix de forma substancial, ja que passa de 407.044 m2 a 290.771 m2, els 117.000 m2 restants s'integraran a l'com a. I, d'altra banda, s'incrementa el percentatge perque representa la incorporació de 80.000 m2 més de zona de parc.La requalificació dels terrenys disminueix l’edificabilitat del sector i contempla reservar un 90% per habitatges i un 10% destinat al sector terciari. En total es preveuendels qualsAquests edificis estarien situats en dues zones: una entre la carretera de Rubí i l’avinguda de Santa Eulàlia i, l’altra, a la banda sud de la carretera de Rubí.L'avanç de modificació del POUM doncs es planteja com "una oportunitat" per reformular i estructurar aquest sector, convertint el traçat de laen uni l’eix vertebrador de nous espais lliures que contribueixin a l’ampliació de la superfície del Parc de Vallparadís.La nova ordenació doncs, va de la mà amb el que recull el Pla director de les rieres de les Arenes, del Palau i de Rubí, redactat per l(ACA) que, per al tram sud de la riera del Palau, preveu lai la integració ambiental a cel obert, en comptes del cobriment.Està previst que una vegada s'aprovi l'avanç s’obrirà el termini d’exposició pública abans de continuar amb la seva tramitació, que podria allargar-se fins a dos anys.