Ja es poden demanar les autoritzacions per posar una parada per Sant Jordi

Qui pot demanar el permís?

Quan falta un mes per una de les diades més esperades de l'any, l'ha obert el termini per demanar l'autorització per poder posar una parada per. Enguany la diada cau en diumenge i després d'uns anys marcats per la pandèmia, s'espera que es recuperi, del tot, la normalitat.Així doncs, tothom qui vulgui ser present al carrer, cal que presenti una sol·licitud des del, ambdós inclosos. Les autoritzacions s'atorgaran exclusivament, per a la venda de roses i llibres.La mida de la parada serà des delsallà on ho permetin les Bases Reguladores i els dies de venda seran deentre el divendres 21, el dissabte 22 i el divendres 23, ja que enguany cau en diumenge. L'horari de venda serà sempre entre lesCom cada any, l'autorització va destinada a la venda de roses i llibres durant la diada de Sant Jordi i són diversos els col·lectius que poden demanar-la. En concret, totes lesdel sector professional del llibre i de la rosa,amb seu a Terrassa ja siguin cíviques, culturals o socials.També poden fer-ho elsde Terrassa, tant escoles, instituts i universitats i també elsamb representació o no en el govern municipal però sempre que tinguin seu a la ciutat.Per tal de fer efectiu el registre, cal omplir el formulari de la web de l'Ajuntament.