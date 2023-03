El tribut a Abba torna a Terrassa

Després de l’èxit en la primera actuació el març passat, la banda tributtorna a. I ho fa amb vestuaris nous i coreografies que no s'han vist a l'escenari deL'espectacle és aquesti les entrades ja fa temps que estan exhaurides. Així doncs, els terrassencs afortunats podran gaudir de nou del grup que fa una interpretació fidel al grup suec.Des de fa sis anys, Abba The New Experience ha actuat a esdeveniments com el Festival de Pedralbes de Barcelona i el Festival Internacional de Cambrils i a altres espais com el Palau de la Música de Barcelona, l'Estadi Olímpic de Barcelona, el Teatre Victòria de Barcelona, l'Auditori de Girona, el Teatre Kursaal de Manresa i l’Auditori de Granollers.El proper 21 d’abril LaFACT Cultural portarà també un altre tribut dedicat en aquest cas aUn espectacle de gairebé dues hores on es podran sentir els grans clàssics de la formació anglesa com Sultans Of Swing i Romeo And Juliet i altres cançons com