L'impacte de la sanitat en el medi ambient, en el nou cicle «Dijous de Mútua»

Les conferències dels 'Dijous de Mútua'

Abril: L'augment de casos de tuberculosi

Maig: El trastorn límit de la personalitat i les autolesions

Juny: El dia del part

Setembre: La recuperació de l’olfacte

Octubre: La psoriasi i la sexualitat

Novembre: Les al·lèrgies respiratòries infantils

Aquest dijous, 23 de març torna una nova edició del cicle de conferènciesEnguany es mantindrá el format de la retransmissió onlinea les 18 h i la modalitat de conversa entre un professional de l’entitat i un periodista. La primera conversa serà per parlar sobreL'objectiu és prendre consciència que el sector de la salut és un dels principals responsables de la. En aquest sentit, s’explicaran el nombrosos efectes delque repercutiran en la salut de les persones en termes de malalties ja existents -infeccioses, respiratòries, cardiovasculars, neurològiques, metabòliques i de salut mental- i d’altres d’emergents en zones on abans no existien -zika, dengue o malària-.El director del Compromís Verd de MútuaTerrassa,serà l'encarregat de la conversa que també explicarà el salt qualitatiu que l’entitat ha dut a terme per millorar els circuits de recollida selectiva al-amb la incorporació de prop de 500 contenidors i d’una compactadora d’envasos- i la repercussió d’aquesta acció a nivell de reducció de la seva petjada de carboni amb més de 330.000 kg d’emissions de CO2 equivalent.El calendari d’enguany contempla un total de set converses que s’esdevindran entre març i novembre -exceptuant juliol i agost-. Els continguts s'han treballat en base a la percepció social dels temes que més interès poden generar entre el públic així com a les aportacions que els professionals de l’entitat han recollit dels seus pacients.