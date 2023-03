​Terrassa recordarà les víctimes de la Riuada amb un espai escultòric

Presentació del memorial per les víctimes de les riuades de Terrassa. Foto: Rafel Casanova

L’artista visual terrassencserà l'encarregat de fer elper recordar les. L'espai d'homenatge estarà ubicat alentre els barris de les Arenes, Montserrat i Torres-sana, concretament, a la confluència dels dos camins que hi ha a l’interior.Les riuades que van devastar Terrassa li l'objectiu és mantenir el record de les persones i famílies que es van veure afectades com a part de la història de la ciutat.El pressupost previst per al projecte que s'anomenaràés de 84.000 euros i la previsió és iniciar les obres abans que s’acabi l’estiu per tenir-ho enllestit a finals d'aquest any. L’element escultòric està format per diferents elements simbòlics que interactuen en un mateix espai i fan referència aA més a més, utilitza la forma, la llum i l’ombra per fer present de forma poètica el camí de l’aigua, el territori, la memòria i el cicle.La peça està composta per dues parts: d'una banda unade ciment forjat que, com si fos un tros de paper blanc levitarà sobre el terra. El seu gruix i la lleugera inclinació accentuarà la sensació deAquesta planxa transitable quedarà travessada pel: és una peça de forma allargada d’acer inoxidable sorrejada que s'elevarà en un angle de seixanta graus en direcció nord-oest, assenyalant el naixement de la riera de les Arenes.La seva forma triangular i l’orientació està pensada perquè el sol s’hi reflecteixi durant el recorregut diari, creant diferents matisos i intensitats lumíniques sobre la seva forma sinuosa. Així mateix i, com si fos l’agulla d’un rellotge de sol, la seva ombra dibuixarà la forma de la riera sobre la plaça, un dibuix que s’anirà desplaçant i canviant de forma i llargada a mida que transcorri el dia. Aquesta mateixa línia-ombra es transformarà en unen el terra de la plaça durant la nit, un recordatori íntim i poètic per recordar el moment més intens de quan va succeir laGabriel Verderi és un artista visual Terrassenc que utilitza els diversos mitjans per plantejar reflexions sobre la pròpia experiència vital i també sobre els elements que li permeten articular el llenguatge. La seva obra s’ha caracteritzat per una evolució constant cap a aspectes cada cop més essencials, donant molta importància a trobarl’equilibri entre la idea i la formalització.