La militància aprova la llista electoral del PSC a Terrassa

Eltambé ha fet pública la llista de persones que acompanyaran a la candidata, Eva Candela, a les eleccions municipals del pròxim 28 de maig. Aprovada per la militància per, és una llista amb cares noves, algunes de conegudes i també amb absències.El número dos de Candela, és, que va deixar l'acta de regidor per motius personals l'any 2020. Qui també torna a les files socialistes, és, que va dimitir l'any passat després d'haver estat enxampat conduint sota els efectes de l'alcohol . En aquest cas ocuparà el número sis.La número tres ésseguida de l'actual regidori de. Els també regidors,ocuparan el setè i vuitè lloc de la llista. La resta de persones que la completaran són: Elisabeth Herrera, Jordi Rueda, Cristina Santos, Victor Pérez, Marta Ruiz, Mustafa El Kanfoudi, Nuri Escudé, Aleix Pérez, Alba Soldevilla, Pere Almagro, Candi Urbano, Oriol Rivera, Carla Sánchez, Samuel Martínez, Puri Marsa, Rosa Mari Hervas, Anabel Pérez.Finalment, els exalcaldes socialistes,, són els encarregats de tancar la llista. Dels regidors actuals, els que no apareixen són, que ha estat regidor durant diversos mandats ique va entrar en substitució de García, durant aquest mandat.Candela ha descrit els seus companys de viatge com "persones que porten la bandera del socialisme amb molt orgull, preparades per impulsar la nostra ciutat". La candidata ha expressat també que "els terrassencs i terrassenques mereixen un govern municipal decidit aque ha patit la ciutat en els últims quatre anys".