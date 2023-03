La CUP defensa que cal pensar en el Vallès «com un únic territori»

Les candidatures del Vallès Occidental

Jaume Bofill - CUP Terrassa

Nani Valero - Crida per Sabadell

Iván González- Guanyem Cerdanyola

Marina Dolset - Assemblea d’Unitat Popular de Rubí

Dani Cama - Esquerra Alternativa per Barberà, de Palau-solità i Plegamans

Marco Simarro - CUP Sant Cugat del Vallès

Marga Oncins - CUP Castellar del Vallès

Guillermo Almansa - CUP Santa Perpètua de Mogoda

Jaume Carbonell - CUP Sentmenat

El parc deha estat l'escenari escollit per laper presentar totes les candidatures de la formació alaixí com també de les candidatures alternatives sota el mateix front. I ho ha fet amb una idea clara: "cal pensar en eli no com un conjunt de municipis aliens i aïllats", ha expressat el candidat egarenc,"Juntes tindrem l’alternativa", defensa el terrassenc qui considera que "les elits, la patronal i els diferents governs ens volen convertir en un macropolígon logístic iEntre d'altres qüestions que centraran la campanya dels anticapitalistes a la comarca destaquen lalai l. En aquest sentit, ha expressat que "es farà més evident que mai que la defensa dels beneficis d’uns pocs és incompatible amb la garantia de drets de totes”.Per la seva banda, l'alcaldable de Sabadell,, ha manifestat que "aspirem a un canvi polític que defensi a la gent treballadora del Vallès i no els interessos de la patronal". I ha assenyalat l'exemple del: "tenim molt clar que governar no serveix de res si després d’anys de lluita al territori, t’acabes arrossegant davant les pressions del PSC i de Junts per reactivar un projecte sense cap mena de sentit", ha afegit.