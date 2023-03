Terrassa En Comú Podem presenta una llista de «superació d'una etapa»

La fragmentació de comuns i Podem a lesdel maig del 2019 els va passar factura a. La formació, aleshores liderada per Xavier Matilla, va passar d'entrar amb força -sis regidors- l'any 2015 a quedar-se fora del Consistori. Ara, quatre anys després i amb la lliçó apresa,torna a sumar esforços per tornar a l'Ajuntament. Liderada per Angès Petit , la formació ha presentat una llista que en paraules seves "treballa i treballarà per la ciutat que volem. Una llista que enspel que representa, lai la consolidació de la feina feta".A banda de Petit, els primers cinc llocs de la llista de TeCP també la formenPersones amb perfils de tots els àmbits, des del teixit associatiu, de les entitats o de l'àmbit de l'administració pública local. "Entre totes sumem experiències, trajectòries i coneixements per fer de Terrassa la ciutat que ens mereixem", ha expressat l'alcaldable.