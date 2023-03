ERC Terrassa presenta una llista amb moltes cares noves

Quan falten poc més de dos mesos per lesels partits decomencen a fer públiques les cares dels terrassencs que acompanyaran les candidates a l'alcaldia de Terrassa. Aquest cap de setmana ha estat el tornperò també d'En Comú Podem i de la CUP.Els republicans, liderats per l'actual tinent d'alcalde, Ona Martínez, han presentat una llista amb moltes cares noves i on membres deli personestambé ocupen els primers llocs. Una llista en format cremallera, tal com marca el partit, Martínez anirà acompanyada per l'actual regidor,, seguit dels independents. La número cinc serà la també regidorai el número sis, serà el membre de Jovent Republicà,Els números set i vuit també són independents: Cristina Rey i Yuri Lázaro. Després segueixen Sílvia Grau, Carles Llongueras. Mercè Espasa Cárdenas, de Jovent Republicà, Ebrima Sanneh Jawla "Ibi" com a independent, Carme Gutiérrez, Carles Codina, Dolors Cantero com a independent, Albert Gallardo de Jovent Republicà, Sílvia Comellas, Sergi Castells, Pilar Sierra, Pau Hernández de Jovent Republicà, Montse Pujol, Joan, Anna Alòs, Francesc Pallarols i Amanda Parets, també de Jovent Republicà.Tancaran la llista d'ERC el que ha estat líder del partit local els últims anys,i la presidenta de la secció local,. Qui ja no formarà part de la llista republicana és el regidor de Medi Ambient,i la regidora d'Educació,ocuparà l'última posició de la llista de suplents.