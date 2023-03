El ple d'estat de la ciutat es converteix en l'avantsala de la campanya electoral

Tot per Terrassa - Lluïsa Melgares

Regidora de Tot per Terrassa, Lluïsa Melgares. "Les seves propostes moltes vegades són buides, senyora Martínez".

"No tenim por a parlar, senyor Vega".

"Terrassa té capacitat de resiliència per sortir reforçada de les crisis que hem viscut".

"Alguns dels discursos que hem sentit són banals".

"Estem en un govern estable amb ERC, ens hem respectat en allò que ens diferenciava i estem molt units pel que fa a Terrassa".



PSC - Alfredo Vega

Regidor del PSC de Terrassa, Alfredo Vega

"No és una bona manera de fer ciutat, però sí de fer campanya".

"El govern ha expressat un to molt triomfalista".

"No fer el baròmetre ha estat una decisió política d'un govern que tira transparència, de què tenen por?".

"Alcalde, vostè sobrevalora la comissió bilateral, però m'agradaria escoltar-lo presentar més reclamacions, també davant de la ciutadania".

"Terrassa necessita un govern que no faci propaganda".

ERC - Ona Martínez

La regidora i candidata d'ERC Terrassa, Ona Martínez.

"Terrassa córrer el risc de convertir-se en el no-lloc i volem que sigui la capital industrial, cultural i tecnològica".

"Estem en el final d'un mandat de canvi d'un projecte plenament esgotat tot i que havia tingut molt sentit fa 20 anys".

"La coalició de govern que en línies generals ha funcionat bé".

"La ciutat vol deixar enrere el gris i només serà possible si fem una política encertada i una gestió solvent".

"Terrassa es mereix debats de nivell que aixequin la mirada i no mirin només a terra".

Cs - Isabel Martínez

La regidora i candidata de Cs Terrassa, Isabel Martínez.

"Estem decebuts amb l'equip de govern, teníem el baròmetre que aquest any ens ha tret".

"No fan ni el més mínim exercici d'autocrítica ni de sinceritat ni que el faci la ciutadania".

"Els molesta que els avaluïn".

"Governen a cop de titular o a les xarxes socials en lloc de parlar amb la ciutadania".

" Volen vendre una ciutat d'Instagram, però fora de les càmeres hi ha molts dèficits".

Junts - Meritxell Lluís

La regidora i candidata de Junts per Terrassa, Meritxell Lluís.

"La passivitat i els incompliments del govern es tradueixen sistemàticament en una pèrdua d'oportunitats de la ciutadania".

"Des del govern municipal pensen en les pròximes eleccions i no amb les pròximes generacions".

"Pèrdua d'ambició col·lectiva, han perdut el pols de la ciutat".

"Estem davant d'un govern rutinari, incapaç de gestionar el dia a dia".

"Sembla que massa sovint només els interessa el titular i la foto".

Era previsible. Tot i que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha demanat als partits polítics que parlessin de ciutat en el, l'oratòria dels regidors i candidats ha anat acompanyada d'un clar to. El pròximels ciutadans tornaran a escollir qui ostentarà el poder a la ciutat i les cinc forces polítiques no han volgut perdre l'oportunitat per treure pit d'allò fet i criticar el que ha fallat."Els proposo que parlem de polítiques, horitzons i que va més enllà del balanç del mandat", ha dit l'alcalde qui ha fet un repàs de les accions delque "tancarem amb un 75% execució i un 25% que està en marxa". Els dos partits al govern -- han centrat el seu discurs en tot allò que s'ha fet -malgrat la pandèmia- i les bases que defensen que "el govern del canvi" ha posat perPer la seva banda, els tres partits que formen part de l'oposició -- han estat crítics amb el govern i amb la seva manera de fer política. Tots ells han reclamat dades i unque no s'ha fet per poder parlar "amb dades a la mà" i han defensat les seves opcions polítiques. Junts ha estat l'únic dels tres partits que ha presentat unaque no ha tirat endavant. El moment més visual del ple ha estat quan Cs ha entregat al govern cinc caixes amb les 205 propostes de resolució presentades.El tercer i últim ple de l'estat de la ciutat també ha servit perquè la fins arade Terrassa,, presentés la memòria del 2022 i s'acomiadés, definitivament del càrrec, cedint-lo aPer part de la ciutadania, diversos col·lectius han fet arribar els seus neguits i demandes al ple municipal. En concret, aquest divendres s'ha escoltat les veus de l'AFA de l, de l'associació de la, de l'Observatori dela Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (), deli de l'Associació de Veïns deAquestes han estat algunes de les frases del tercer ple de l'estat de la ciutat que s'ha fet en aquest mandat que té les setmanes comptades.