Isabel Marquès s'acomiada després d'onze anys com a Síndica de Terrassa

Manca de resposta de l'Ajuntament

Mustapha Ben El Fassi Mezouar en la seva intervenció en el ple municipal. Foto: Aj. Terrassa

La Sindicatura de Greuges a Terrassa

Onze anys, dos mandats i 16.710 d'actuacions per defensar la ciutadania.s'ha acomiadat com aentre els anys 2010-2016 i del 2018 al 2023. Ho ha fet durant el ple extraordinari de l'estat de la ciutat d'aquest divendres 17 de març.Acompanyada per diverses sindicatures municipals de poblacions veïnes i aplaudida per tots els grups polítics, Marquès ha fet una tasca ingent a la ciutat per defensar els drets dels terrassencs des de l'oficina situada a la Masia Freixa. El seu relleu l'ha agafat el Mustapha Ben el Fassi Mezouar, amb qui LaTorre va conversar fa només uns dies. En el seu discurs, Marquès ha volgut fer una recomanació als representants polítics "l'Els drets ja formen part de les persones i estan recollits en totes les declaracions universals de drets humans i entre elles cal destacar la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, de l’any 2000".En aquest sentit ha destacat que ha quedatd’acceptació o no acceptació per part de l’Ajuntament un total de 32 recomanacions emeses durant el seu mandat i ha recordat que l'ajuntametn "t dos mesos per respondre si accepta o no".L'any 2022 la Síndica ha tramitat un total de 2.710 actuacions de les qualsun número que cada any incrementa. Pel que fa als greuges, s’han obert: 69 finalitzats i 93 en tràmit, dels quals 69 estan pendent de rebre informe de l’Ajuntament.En la memòria s'explicita que la principal causa que ha originat més expedients dehan estat relacionats amba instàncies presentades per la ciutadania: 49 greuges, seguit de 21 greuges per multes de trànsit i incompliment d’ordenances.Finalment, el nou Síndic de la ciutat,ha reiterat que és "el síndic de tota la ciutat de Terrassa i no d'un col·lectiu en concret". Ha agraït l'acompanyament de Marquès i el suport que va rebre per ser el nou síndic de la ciutat. Especialment, ha expressat que està preocupat per lesque "se senten desemparades" també per aquelles persones "que no tenen unni una feina" així com "totes les formes de" o els drets delsBen El Fassi ha explicat que treballarà "colze a colze" amb l'Ajuntament i pel que fa al possible, que actualment es troba a la Masia Freixa, al parc de Sant Jordi, ha explicat que hi ha diverses entitats i col·lectius disconformes en fer el canvi. "La ciutadania ha de ser atesa en un lloc digne, accessible, ben comunicat i un lloc cèntric i en un entorn agradable", ha conclòs.Per la seva banda, l'alcalde de Terrassa,, ha agraït el "tarannà, i la proximitat" de Marquès. "Has donat un caràcter propi a la sindicatura de greuges de la ciutat i has estat un exemple per altres sindicatures, gràcies pel compromís amb els drets humans i la teva tasca que moltes vegades ha anat més enllà". També ha volgut agrair la intervenció de Ben el Fasi. "Compta amb la cooperació i la complicitat del govern i de l'ajuntament per fer realitat els objectius que ha explicat".El 29 d’abril de, el Joan Sales va ser nomenat primer Síndic de la ciutat i, en finalitzar el seu mandat de cinc anys, prengué el relleu la Sra. Isabel Marquès Amat, Síndica Municipal de Greuges de Terrassa del 29 gener de 2010 fins a l’11 d’abril de 2016.El 2017 l’Ajuntament va impulsar el procés participatiu per l’elecció i nomenament del/la Síndic/a, essent la Sra. Isabel Marquès Amat l’opció més votada per la ciutadania per exercir novament el càrrec de Síndica fins al 2023.