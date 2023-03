La patronal egarenca demana «més visió pime» a la consellera d'Economia

La, s'ha reunit aquest dijous al matí amb representants empresarials de Terrassa a la seu de laDurant el col·loqui, els empresaris han traslladat a la consellera la necessitat de tenir unaper tal de donar més suport al 98% de les empreses després de l'impacte de la pandèmia. Consideren que en molts casos se senten poc recolzats per part de l'administració.Els membres del teixit empresarial també han traslladat la seva "" per conèixer el pla d'ingressos per fer front a tota la despesa recollida alsi per l'augment de la pressió fiscal a les empreses catalanes que "genera unaMas ha confirmat que, malgrat ser conscient de la percepció que es té en relació amb la, els tributs cedits o propis de la Generalitat suposen només un 2% de l'ingrés total. La consellera ha destacat l'esforç en reduir el dèficit fiscal els darrers exercicis i ha assegurat que no es pot corregir un dèficit fiscal sense ingressos per fiscalitat. "No està demostrat que menor pressió fiscal comporti una major activitat econòmica".Per la seva banda, Mas ha presentat els pressupostos de la Generalitat pel 2023 que ha dividit en tres eixos:on s'inclouen les inversions en hospitals, escoles o habitatges de lloguer social; el de laque contempla la millora de la mobilitat sostenible i el decentrat en infraestructures viàries.