Diverses ponències i una exposició per conscienciar sobre l'autisme a Terrassa

Altres activitats programades

Dissabte 25 de març, d’11 a 13h. Taller de comunicació assertiva, organitzat per l’associació TEA Vallès. Lloc: Casal de Gent Gran de Matadepera (Carretera de Terrassa, 35). Inscripcions: sac.valleso@gmail.com

Divendres 27 de març, a les 17.30 h. Xerrada : Educació i benestar dels infants amb autisme, organitzada per l'escola Crespinell. Lloc: Escola Lanaspa-Giralt (C. Pantà, 10).

Dimarts 28 de març, a les 17.30h. Xerrada sobre autisme i comunicació, organitzada per l'Escola L'Heura. Lloc: Escola L'Heura (C. Egara, 16).

Dijous 30 de març, de 10 a 11.30h. Xerrada : Les realitats del TEA avui, organitzada pel CDIAP Magroc. Lloc: videoconferència per Internet. Inscripcions: cdiap@magroc.cat.

Del 27 de març al 2 d'abril. Difusió a través de xarxes socials del vídeo Autisme i sensibilitat sensorial, organitzat per la Unitat d'hospitalització i unitat de dia TEA de l'Hospital Universitari MútuaTerrassa.

Diumenge 2 d'abril. Programa de ràdio sobre l'autisme, organitzat per l'associació TEADir. Més informació a la pàgina web: associacioteadir.org

El pròxim 2 d'abril es commemora el Dia Mundial de Conscienciació sobre l'Autisme i a la ciutat s'han organitzat diferents actes per concienciar la ciutadania. Les activitats es faran fins al 14 d'abril i estan organitzades per la Comissió sobre Autisme de la Taula de Salut Mental de Terrassa, que agrupa l'Ajuntament i les entitats i serveis que atenen a persones amb autisme a la ciutat.L’acte central de la campanya tindrà lloc el dijous 30 de març, a les 17 h, al Casal Cívic de Ca n’Aurell i inclourà les ponències de, doctora en psicologia i especialista en Psicologia Clínica del Parc de Salut Mar; de, autora de dos llibres sobre l'autisme; de, dona diagnosticada amb autisme en l’edat adulta; i de, educadora social de LaFACT Fupar. Durant l’acte, també es llegirà un manifest i s’inaugurarà l’exposició, a càrrec de la FundacióLa regidora de Capacitats Diverses,assegura que "continuem treballant intensament per donar visibilitat als reptes amb què s’enfronten encara avui les persones amb autisme i les seves famílies. La meta és molt clara: inclusió, equitat i justícia social".