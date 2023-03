Investigat per conducció temerària i amagar-se dels agents

La Policia Municipal de Terrassa investiga un home perSegons els agents locals, l'home estava fenta la zona del pàrquing de l'antic mercadal al carrer de Pontevedra.Els fets van passar dimecres a les deu de la nit. Quan van arribar les dues patrulles van veure com el conductor del cotxe sortia corrents i va intentar. Una vegada localitzat els va explicar que havia deixat les claus del cotxe al contacte i que un desconegut l'havia agafat i va ser aquest qui estava fent les derrapades.Però la policia no es va creure la seva versió dels fets de manera que va decidir investigar-lo per conducció temerària.