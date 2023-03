Canadell: «ERC no té voluntat d’executar la Ronda Nord»

Un nou recinte firal a la ciutat

El diputat deJoan Canadell, ha estat clar i contundent amb el Govern d'ERC sobre la Ronda Nord que ha d'unir Terrassa i Sabadell i que va ser un dels esculls per aprovar elsamb el suport del PSC.ERC ha acceptat tirar endavant el projecte "per salvar els pressupostos, però, un cop aprovats,. Ens temem que quedarà encallada", ha expressat aquest dimecres a Terrassa. Per Junts els comptes "han de reservar una partida econòmica ni que sigui per a desenvolupar el projecte".El Govern s’ha compromès amb el PSC a signar el conveni amb el Ministeri de Transports que ha de permetre quei la Generalitat dissenyi, executi el projecte i gestioni la infraestructura. Els sobiranistes, però, estan convençuts que la B-40 genera “un problema important a ERC, donat que les bases del partit s’oposen a la infraestructura” i això farà que “el projecte quedi encallat, més ara que venen eleccions”.Entre les més deque el partit sobiranista ha presentat als comptes catalans, hi ha diverses propostes que afecten directament a Terrassa com ara la construcció d'un gran. "El Recinte Firal del passeig del 22 de Juliol no respon a la voluntat de capitalitat que té Terrassa. És obsolet i poc atractiu", ha manifestat la portaveu municipal. Segons l'alcaldable de Junts "la ciutat necessita un centre per acollir fires, on celebrar convencions, un gran aparador i un espai per vendre Terrassa".També demanen recursos per augmentar less i per millorar l’Estació d’Autobusos del sud de la Rambla, així com un noui per a les residències de la gent gran de Sant Pere Nord i de Ca n’Anglada.Entre els projectes més sensibles hi ha l’adequació de l’edifici de l’antiga escola Germans Amat per acollir l’escola d’educació especial. “No entenem com ERC, el PSC i els Comuns han pogut votar en contra d’aquest projecte”, ha dit Lluís.